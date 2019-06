"De petit no volia ser cuiner, però és una feina que m'ha enganxat"

Pau Gabarró

29.06.2019 | 04:00

En Pau Gabarró té 24 anys i treballa en un dels deu millors restaurants del món. Es va endinsar en aquest sector perquè els estudis no li anaven gaire bé i ha acabat trobant-hi el seu lloc.Per què va estudiar cuina?De petit de vegades ajudava la meva àvia a la cuina però no volia ser cuiner. Vaig fer el Batxillerat i no em va anar gaire bé; era una mica gandul. Tinc un amic que havia estudiat cuina i les coses li anaven bé. ...