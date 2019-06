29.06.2019 | 04:00

Tant en Guillem com en Pol i en Pau coincideixen a assenyalar que la de cuiner és una feina sacrificada que implica treballar moltes hores cada dia, amb horaris que no s'ajusten als de la gran majoria de treballadors. "És molt sacrificat. És important estar content amb el que fas i que l'ambient de treball sigui bo perquè passes moltes hores a la feina. Hi ha gent que es tira enrere quan veu el ritme de treball", assegura en Guillem. "Quan tothom ...