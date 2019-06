Com refrigerar bé la casa

Salut

29.06.2019 | 04:00

Aquesta setmana ha començat la primera onada de calor de l'estiu, amb unes temperatures que han superat els 40 graus. La calor ha arribat per quedar-se i ha incrementat l'ús de ventiladors i d'aires condicionats. El funcionament d'aquests aparells sense dubte dispararà la factura energètica de moltes llars. Abans de què ens sorprengui una despesa desorbitada cal prendre mesures i fer un us responsable i eficient de la climatització durant tot l'estiu.D'aquesta manera aconseguirem no només ...