Sant Joan: la festa de benvinguda a l'estiu i la calor

La revetlla de Sant Joan no es pot entendre sense les fogueres i la pirotècnia.

La nit mes curta de l'any

15.06.2019 | 04:00

Ja falten pocs dies per entrar de ple a l'estiu, una època per molts desitjada, ja que amb ella arriba la calor, els banys a la platja o a la piscina, els passeigs al capvespre... i les tan esperades vacances. El 21 de juny a les 15.54h entrarem oficialment a l'estiu i dos dies després arribarà la tradicional revetlla de Sant Joan, una nit màgica en què moltes famílies i grups d'amics decideixen reunir-se al voltant d'una taula per donar la benvinguda a la nova estació.Aquesta és una de les ...