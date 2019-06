Per a una revetlla segura i sense ensurts

L'ús de material pirotècnic pot comportar riscos davant dels quals són vulnerables tant les persones com el medi.

La nit mes curta de l'any. Recomanacions

15.06.2019 | 04:00

La revetlla de Sant Joan està estretament lligada al foc i els petards, dos elements tradicionals per al gaudi de petits i grans, però que poden comportar alguns riscos que cal prevenir. La manipulació inadequada de coets, petards i altres articles pirotècnics pot causar lesions, de vegades molt greus. A Catalunya, més de la meitat de les lesions greus que es produeixen com a conseqüència de la manipulació d'artefactes pirotècnics afecten els infants i els adolescents. Per prevenir-les, cal ...