«Les criatures cada dia exigeixen més»

Converses. M. Jesús Comellas, psicòloga i professora

Dolors Font

08.06.2019 | 04:00

Psicòloga i professora, M. Jesús Comellas ha impartit classes a la Universitat Autònoma durant 43 anys. De la seva extensa experiència com a educadora neix el seu darrer llibre, "T'escolto, t'entenc, t'estimo... i per això t'educaré sense sentir-me culpable" (Editorial Columna), que vol proporcionar als pares arguments per aprendre a dir que no.

Com va néixer el projecte del llibre?Va ser un encàrrec de l'editorial Columna, que ja m'havia publicat altres llibres. L'objectiu és treure el sentiment de culpa a l'adult. Les famílies se senten culpables quan han de dir que no als nens però si no toca, no toca.Es deu haver basat en la seva experiència com a educadora, oi?Sí, el llibre neix de l'experiència de tots aquests anys. Hi poso exemples reals. L'editora em deia: ...