Controlar el mosquit tigre

08.06.2019 | 04:00

Les diferents administracions públiques posen en marxa cada estiu campanyes per evitar la presència del mosquit tigre. L'Agència de Salut Pública de Barcelona, per exem- ple, ha incorporat enguany noves eines i mesures per reforçar el control de l'espècie, reduir la seva presència a la ciutat i millorar la prevenció de riscos que comporta. Tècnics de l'agència treballen sobre les incidències ciutadanes, fan un seguiment de les zones de risc i s'ocupen de la vigilància de casos importants ...