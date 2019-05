CRB Motor estrena local i amplia l'oferta

En Carles Álvarez és al capdavant de CRB Motor, un establiment on trobarem tot allò necessari per al món de la moto.

En Carles Álvarez és al capdavant de CRB Motor, un establiment on trobarem tot allò necessari per al món de la moto. Alberto Tallón

Motor

25.05.2019 | 00:17

En Carles Álvarez Morales es defineix, per aquest ordre, com a "terrassenc, apassionat de la moto de tota la vida i emprenedor". En Carles és al capdavant de CRB Motor, un establiment dedicat per complet al món de la moto que just avui dissabte, a les 18 hores, inaugura les seves noves instal·lacions a l'avinguda de Can Jofresa, número 7, local 5 (a prop del centre comercial Parc Vallès).Fins ara, Cafe Racer Bikes es trobava al carrer de la ...