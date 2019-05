"Ara tinc un 30% més d'oferta 'eco'"

Laura Alves dirigeix la botiga Oh Mai Gat!, de moda "ecofriendly".

Laura Alves dirigeix la botiga Oh Mai Gat!, de moda "ecofriendly". n.aróztegui

Laura Alves, comerciant

25.05.2019 | 00:15

ntrar a la botiga Oh Mai Gat! del carrer de la Palla a Terrassa és descobrir tot un univers "eco-friendly" amb diversitat d'articles de proximitat i de marques respectuoses amb el medi ambient. Des de bijuteria, objectes de regal, bosses de mà, cinturons i altres complements fins a tèxtils: vestits, faldilles i altres peces de roba per a ús diari o festa. Bona part són elaborades per marques ecològiques.Laura Alves, la propietària de ...