Que rodi el passat!

Reportatge

Emili González

18.05.2019 | 04:00

Milanuncios.com és una coneguda web que posa en contacte compradors i venedors particulars de tota classe de productes. A l'apartat de "Motor" trobem una categoria dedicada als "cotxes clàssics/cotxes per restaurar". S'hi mostra des d'un Citroën-11 B de l'any 1949 fins a un Simca Versailles de 1955, passant per un BMW-502 datat del 1947.Un simple passeig virtual per aquest apartat de la web denota com l'interès pels vehicles d'època ...