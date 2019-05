11.05.2019 | 00:29

Armand CortèsCopropietari de Bolets & Co, al Mercat de la IndependènciaCom recomana cuinar les rabassoles?"Saltejades". No cal que sigui amb all i julivert, perquè és un bolet que ja és prou saborós per si mateix. "Saltejades", per exemple, amb un vi suau, tipus Màlaga. O farcides amb "foie", carn picada...Hi ha algun pas previ a cuinar-les?La múrgola té un component que pot donar molèsties ...