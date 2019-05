Penelles: una galeria d'art a l'aire lliure

GT / Reportatge

Laura Massallé

04.05.2019 | 04:00

Penelles és un poble petit de la comarca de la Noguera on viuen menys de 500 persones però que des de fa un temps rep milers de visitants cada any. No és un poble qualsevol; les seves parets són plenes de murals, unes pintures que han aconseguit fer d'aquest municipi un referent de l'art urbà.Tot va començar ara fa tres anys, quan en Jordi Solsona i la Mar López-Pinto van idear el Gargar Festival de Murals i Art Rural amb l'objectiu de difondre la cultura artística al món rural, implicar els ...