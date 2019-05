Casal de Sant Pere: Mediterrània, de mercat i innovadora

Gent DT / Gastronomia

04.05.2019 | 00:01

Un espai agradable on anar a fer un cafè, una cervesa, un vermut, a dinar o a sopar amb els amics o la família... És el que ens proposa el Bar Restaurant Casal de Sant Pere-Sala Crespi, situat a l'Antic Poble de Sant Pere, just a tocar de la Seu d'Ègara. L'establiment porta el segell de qualitat de l'empresa New Catering, amb 25 anys d'experiència al sector de la restauració i que aposta per les presentacions noves, per un servei molt cuidat i una posada en escena culinària avantguardista.

Així, al Bar Restaurant Casal de Sant Pere-Sala Crespi ens proposen, com a punt de partida, una cuina mediterrània i de receptes tradicionals. Els comensals tenen una àmplia varietat de plats per escollir, des d'entrepans a torrades i racions. A més, cada setmana canvien els suggeriments de la casa, entre els quals podem trobar uns ous fregits amb sobrassada artesana de Mallorca i patates "palla"; uns bunyols artesans de bacallà; una sardina fumada amb pa amb tomàquet o un bacallà amb mongetes.

Quan el bar-restaurant obre els migdies ofereix el plat del dia, més les postres i la beguda, a un preu de 10,50 euros. Qui vulgui també pot endur-se'n el menjar a casa, ja que si volem ens el prepararan per emportar.

La cuina funciona des l'obertura del local fins al seu tancament (és a dir, sempre s'hi pot menjar). A banda tenen una sala reservada on hi caben entre 15 i 20 comensals. A l'establiment estan preparats per atendre grups.

Suggerim que hi demaneu els diferents vermuts per a dues persones a un preu tancat. Tenen uns noms molt egarencs: Terrassa Modernista, Seu d'Ègara, Parc de Sant Jordi, Masia Freixa...