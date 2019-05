Acaba la ruta de tapes de Ca n'Anglada

04.05.2019 | 00:04

ATaberna Galega, amb "Islas Cíes"; "Hasta que llegó su hora", del bar Eloy; "Tapa cruixent La Terraza", del bar La Terraza; "Farcellets de bacallà", de Boca Luga; "Somnis de l'Escala", del Frankfurt Salmerón i "L'eclipsse a la muntanya", del restaurant Eclipsse.

Són les sis tapes i establiments que participen en la cinquena edició de la Ruta de Tapes de Ca n'Anglada, que acaba aquest cap de setmana. S'ofereixen sis degustacions en forma de tapa, més una beguda, a un preu de 3 euros. Els clients degusten la tapa, la puntuen i l'establiment els posa un segell a la guia de la ruta per donar fe que l'han tastada. Quan hagin completat les sis visites poden entregar la guia a qualsevol dels establiments participants i entraran en el sorteig d'un sopar per a dues persones (la setmana vinent es donarà a conèixer qui són els guanyadors del sopar i quina ha estat la millor tapa per votació popular).

A més, avui dissabte, el president del Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, en Xavi Gómez, degustarà totes les tapes, i cap a les 13.30 hores, al Frankfurt Salmerón, es lliurarà un reconeixement a la millor tapa a partir de criteris professionals.