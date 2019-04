"Soc creadora de sabors i noves experiències gastronòmiques"

Emma Peña, creadora de sabors

27.04.2019 | 00:16

L'Emma Peña explica que, quan de petita tornava de l'escola, sempre li havia agradat jugar a fer barreges amb els ingredients, com si tractés de trobar la poció màgica d'un conte. La seva àvia era "còmplice" d'aquell joc de la infantesa que, ja de gran, aquesta terrassenca de 34 anys resident a Matadepera ha adoptat com a ofici i com a base del seu projecte, Iu-Bag Design BCN, en marxa ja des de fa tres anys.Avui, l'Emma es defineix com a ...