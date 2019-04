"Just en el moment de despenjar-te és quan sents més respecte"

Ramon Cazorla, treballs verticals

27.04.2019 | 00:18

En Ramon Cazorla, de 48 anys i resident a la Grípia, en porta més de 20 veient el món des de les altures. La seva feina com a treballador "vertical" l'ha enlairat fins a coronar la façana de les torres de Can Jofresa, "les de 16 pisos", recorda el terrassenc; l'ha portat a tenir una vista a vol d'ocell de Barcelona enfilat 90 metres amunt a l'exterior de l'hotel Hilton, i també a treballar en una part interior de l'antena que com una ...