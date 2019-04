Desxifrar les etiquetes dels combustibles

El cercle, el quadrat i el rombe serveixen ara per identificar la gasolina, el gasoil i els combustibles gasosos.

El cercle, el quadrat i el rombe serveixen ara per identificar la gasolina, el gasoil i els combustibles gasosos.

Motor

27.04.2019 | 04:00

Tal vegada els últims mesos ens haurem fixat, quan estem a punt d'agafar la mànega de l'estació de servei, en uns símbols i unes lletres que apareixen tant als assortidors com a les mateixes pistoles de recàrrega. Són, per exemple, un E5 posat en un cercle; un B7 introduït en un rectangle; o un H2 col·locat en un rombe, entre altres.L'aparició d'aquests adhesius es deu a l'entrada en vigor, l'octubre passat, d'un nou etiquetatge obligatori impulsat per la Unió Europea. Aquest busca igualar, en ...