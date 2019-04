Els productes més preuats

13.04.2019 | 00:16

El tomàquet Raf

És sense dubte el millor producte de l'horta d'Almeria. Les seves sigles indiquen que és Resistent al Fusarium i precisament va néixer per fer front a un fong que destruïa la planta del tomàquet. El seu sabor i aspecte són especials i fan que sigui molt preuat. Es conrea als hivernacles en unes condicions especials.

La gamba vermella

És tota una celebritat, un producte gurmet que representa el 24,4% de l'import de les vendes de marisc i de peix a La Lonja. És exquisida o només necessita ser cuinada a la planxa per oferir un sabor especial i únic.

L'oli d'oliva verge extra de Tabernas

Qui diu que un desert no pot oferir fruits naturals? Al de Tabernas hi ha una plantació d'oliveres, una "almazara" on s'està produint un oli verge extra de gran qualitat: el Castillo de Tabernas.