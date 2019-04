Suzuki estrena un nou concepte de botiga

Motor

13.04.2019 | 04:00

Quan ens endinsem en un concessionari per comprar un vehicle el més habitual és entrar en una nau gran, freda i plena de models, a l'extraradi de la ciutat. La inauguració, aquest dilluns, del nou punt de venda de Suzuki trenca tots els esquemes i obre horitzons cap a una nova forma de percebre el món de l'automoció. Dilluns va obrir les seves portes un nou "Concept Store" al carrer Font Vella i a ple centre de Terrassa.

El client entra en un espai exclusiu, modern i confortable, equipat amb noves tecnologies on pot acabar de descobrir les característiques del model que ja ha vist per internet, veient videos en una gran pantalla mentre pren un cafè.

Un cop configurat el vehicle que més desitja accedeix a un segon nivell de la botiga on l'atendrà un assessor comercial, qui des de el seu despatx, li explicarà més detalls del cotxe, el preu de venda final i l'acompanyarà a fer les proves de conducció si ho desitja, desde un garatge de la mateixa boutique. "Estrenem un 'Concept Store' a Terrassa com a prova pilot a tota Espanya, seguint exemples americans, per reforçar la imatge de la marca al Vallès i també reactivar les vendes. Fa més de 7 anys que Suzuki no tenia un concessionari a Terrassa (tot i que disposem del servei post-venda de Q Quatre Automoció a la Rambleta del Pare Alegre). Ens fa molta il·lusió començar aquesta experiència al carrer Font Vella, la via comercial amb més flux de vianants de la ciutat", explica Jordi Sala, director general de Sala Team, el grup d'automoció de Manresa que representa les marques Jaguar, Land Rover, servei oficial Seat i Suzuki a tota la Catalunya central i comarques de Lleida.

La nova botiga d'automoció de Suzuki tindrà cada setmana en exposició un model nou, a més d'una completa secció d'articles de merchandising de la firma.