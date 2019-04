Sant Jordi, diada de roses i llibres

Comerç

13.04.2019 | 04:00

Diada d'amor, cultura, pau i catalanitat. Sant Jordi arriba, com cada 23 d'abril, regalant els valors que li són propis. Aquest any, però, els capricis del calendari han volgut que sigui una jornada de celebració una mica diferent a d'altres. I és que aquest Sant Jordi cau just el dimarts després del dilluns de Pasqua, així que la reincorporació a la feina per a qui hagi fet vacances de Setmana Santa es produirà en un dia d'allò ...