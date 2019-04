És l'era del calçat esportiu

13.04.2019 | 04:00

Els talons estilitzen la silueta i aporten un plus de sofisticació, però ara la dona prefereix caminar arran de terra amb potents sabates esportives. Tendència o comoditat? Les dues coses.

Des de fa un temps les vambes s'han convertit en el millor aliat de la dona per aguantar llargues jornades de treball, caminar durant hores, ballar tota la nit, assistir a diferents reunions o recollir els nens a l'escola. Han estat molts anys de devoció i adoració als "stilettos", estimats i odiats a parts iguals, però ara, bé per comoditat, bé per rebel·lar-se contra els estrictes i sexistes codis d'etiqueta que la societat imposa, la majoria de les dones diuen un NO rotund als deu centímetres.

El calçat esportiu s'imposa al carrer. Ho diuen estilistes, "influencers" però, sobretot, ho diu la dona, la consumidora final, que ha inclòs en el seu armari diversos parells de sabatilles esportives. Davant tal demanda, les firmes de calçat han ideat mil i una versions perquè la dona, de qualsevol edat, gust i estil, pugui trobar el seu model ideal per caminar per la ciutat, per córrer o per anar al gimnàs. Anar amb vambes ja no és sinònim d'anar desarreglada ni informal. De fet, firmes de luxe com Balenciaga o Gucci s'han apuntat a aquesta moda. //