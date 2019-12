Visibilitzant la valuosa tasca de les entitats socials

31.12.2019 | 11:50

Després de l'èxit de la primera edició de l'Espai Solidari, que entre els mesos d'abril i novembre del 2018 va recollir l'activitat de vuit entitats socials de la ciutat, posant atenció en els seus diversos fronts, enguany Diari de Terrassa i CaixaBank han tornat a associar-se per seguir difonent l'activitat d'organitzacions socioassistencials i de l'àmbit de la salut que treballen en pro de diversos col·lectius.

A finals d'abril, la Masia Freixa va acollir l'acte de presentació de la segona edició de l'Espai Solidari, que aquest cop ha ampliat el seu abast i ha donat a conèixer la tasca de catorze entitats. L'any 2018, els protagonistes d'aquesta iniciativa van ser Creu Roja, Càritas Diocesana de Terrassa, AVAN, Ecom, Oncolliga, l'Associació Alba, la Fundació Busquets i Prodis. Aquest 2019 la mirada s'ha centrat en l'Associació TEA Vallès, Ader (Associació de Malalts del Ronyó de Catalunya), l'Asociación Raíces, la Fundació MSD - Dèficit Múltiple de Sulfactasa, l'Associació La Oka, l'Asociación Sanfilippo Barcelona, la Coordinadora Capaç, l'Associació de Diabetis de Catalunya, Acadip (Associació Catalana de Dèficits Immunitaris Primaris), Actuavallès, la Fundació Maria Auxiliadora, Mua Solidaris, Apesote (Associació de Persones Sordes de Terrassa) i ALEI (Associació Local d'Entitats per a la Inclusió).

Cada una d'aquestes entitats ha estat la protagonista de tres reportatges. Des del 18 de maig, quan es va publicar el primer de la sèrie, fins al passat 21 de desembre, quan es va tancar l'edició, Diari de Terrassa ha publicat un total de 84 pàgines dins de l'Espai Solidari i ha donat veu a desenes de testimonis, entre responsables, col·laboradors, socis i usuaris de les entitats; de la mateixa manera que s'ha fet ressò de les reivindicacions de les organitzacions i de les persones a les quals atenen.

Els lectors del rotatiu han pogut conèixer a fons la realitat de la violència filioparental; el dia a dia de les persones afectades per diverses malalties, tant algunes de més comuns com la diabetis o la insuficiència renal, com d'altres de minoritàries com la leucèmia infantil, la síndrome de Sanfilippo, el dèficit múltiple de sulfactasa i els dèficits immunitaris primaris; les barreres amb les quals conviuen les persones sordes, amb discapacitat intel·lectual i les que tenen autisme; les dificultats a les quals s'han d'enfrontar les persones en situació de pobresa i/o risc d'exclusió social; i els estereotips i prejudicis associats als immigrants que intenten combatre des de diversos sectors.

Paral·lelament, han pogut constar l'important valor de la tasca que realitzen les entitats en l'atenció, acompanyament i promoció d'aquests col·lectius i en la defensa dels seus drets.

D'altra banda, han pogut percebre la importància del treball en xarxa, la col·laboració de particulars, entitats i empreses i la involucració de l'Obra Social "la Caixa" en alguns projectes perquè aquestes entitats puguin tirar endavant la seva activitat.

Per al rotatiu, "aquest projecte és molt important. Suposarà molts mesos fent periodisme amb una cosa molt bonica i agraïda d'explicar com és el treball que fan les entitats per ajudar a persones amb diferents necessitats", va assegurar Raúl Sanz, director general de Diari de Terrassa, en l'acte de presentació de la segona edició de l'Espai Solidari. Aquesta iniciativa "és molt bonica perquè amb ella fem ciutat, quelcom que és la nostra vocació", va afegir.

Per la seva banda, María Alsina, directora territorial de CaixaBank a Barcelona, va explicar que per a ells es tracta d'un projecte "molt estimulant que dona veu a entitats amb les quals en alguns casos ja col·laborem i que a vegades tenen dificultats per a donar a conèixer tot el que fan".

En la mateixa línia, Pedro Millán, director de Diari de Terrassa, va assenyalar que "aquesta iniciativa pretén donar visibilitat a l'activitat solidària i assistencial de moltes entitats de Terrassa". "Creiem que la ciutat ha de saber reconèixer tota la feina que es fa. En aquest sentit, des d'aquest espai intentarem dur a terme una tasca merament divulgativa", va afirmar.

Precisament aquest objectiu és el que ha guiat els diversos reportatges del projecte, que ha intentat recollir l'activitat de les catorze entitats citades de la manera més acurada possible i apropar-se al desig dels seus responsables de fer arribar als egarencs la seva tasca.

"Les organitzacions que estem avui aquí som invisibles per a molts terrassencs. Esperem sortir a la llum amb aquesta iniciativa", va manifestar Enric Aparicio, delegat a Terrassa de l'Associació de Diabetis Catalunya, en l'acte de presentació de la iniciativa. Amb aquesta finalitat, Diari de Terrassa ha dedicat tres reportatges a doble pàgina a cada una de les organitzacions, associacions, fundacions o institucions, endinsant-se en els seus inicis, projectes i àmbits d'actuació, fent èmfasi en el seu dia a dia i en les situacions dels seus usuaris.

Els lectors del periòdic, però, no només s'han pogut fer una idea de la feina de totes aquestes entitats i entendre la importància de la seva existència, sinó que també han pogut conèixer les opcions que tenen per col·laborar-hi i aportar el seu granet de sorra, ja sigui amb donatius, dedicant el seu temps a fer voluntariat o difusió, o a través d'altres vies.