Treballant per a la integració de persones migrades

31.12.2019 | 11:52

La Fundació Privada Maria Auxiliadora (FdMA) es va constituir oficialment, per iniciativa de les Filles de Maria Auxiliadora, el maig de 1998 a Barcelona, amb l'objectiu de donar cobertura civil a la missió que les salesianes duien a terme: l'educació dels joves, amb una especial atenció als pobres. En aquest sentit, es van establir quatre àmbits d'actuació sobre els quals s'han anat organitzant les diferents iniciatives: Acció Social, Qualitat Educativa, Cooperació i Formació.

Des del principi, l'horitzó d'actuació de la fundació es va estendre a altres comunitats on les salesianes estaven presents: Aragó, la Comunitat Valenciana i Navarra. Ara fa quatre anys, però, amb la marxa de les salesianes de Pamplona, van deixar aquesta comunitat.

Des de la constitució de l'FdMA, "la prioritat d'atendre les necessitats dels més pobres es va anar concretant de mica en mica, assumint la gestió de nous projectes socials o bé donant cobertura a projectes socials ja existents", expliquen. A Terrassa, el gener de 2005 la fundació va posar en marxa el projecte Pam a Pam d'immersió lingüística i cultural de persones migrades al barri de La Maurina. Més tard, el gener de 2014 va crear un altre projecte, El Viver, d'atenció integral a persones migrades del mateix barri.

Les salesianes, però, ja feia temps que havien arribat a la nostra ciutat. "Vam arribar a Terrassa fa 52 anys. Vam ser sol·licitades per l'Ajuntament per fer-nos càrrec d'una guarderia i una escola al barri de La Maurina. Com que la dimensió social forma part de la nostra comunitat des dels orígens, vam començar a oferir també classes d'alfabetització per a adults que havien immigrat des d'altres llocs d'Espanya. També vam organitzar cursos formatius de confecció i disseny industrial", explica Raquel Noain, membre de l'equip directiu i responsable del projecte Pam a Pam.

Actualment, la fundació treballa amb tres finalitats: ajudar els nens, adolescents, joves i adults, principalment els destinataris de les obres educatives dependents de les Filles de Maria Auxiliadora, especialment en els casos d'insuficiència econòmica familiar o exclusió social; afavorir la creació i el manteniment de projectes i serveis de promoció socioeducativa i laboral d'atenció a col·lectius en situació o risc d'exclusió social, amb una atenció preferent a nens, joves i dones; i fomentar la formació permanent de professionals i voluntaris.

A la nostra ciutat, l'FdMA segueix desenvolupant els projectes Pam a Pam i El Viver. Dins del primer, s'imparteixen classes gratuïtes d'alfabetització i aprenentatge de la llengua en castellà i català, taules de conversa, un taller de costura i sessions adaptades de teoria del carnet de conduir. Dins del segon, s'ofereix un servei d'acollida, un d'orientació i inserció laboral i un de reforç educatiu per a nens, així com cursos i tallers formatius per a joves i adults i un espai de creixement personal i activitats per a dones.

A més, l'FdMA duu a terme diverses activitats per promoure la convivència i la interculturalitat a La Maurina. Amb aquest objectiu, la fundació realitza diverses activitats agrupades en tres grans grups segons la seva finalitat: activitats de salut i dona, activitats de sensibilització social que treballen la interculturalitat i l'intereligiositat, i activitats d'integració familiar.

Fundació Maria Auxiliadora