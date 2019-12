Recaptant fons per a la investigació del càncer infantil

31.12.2019 | 11:53

El diagnòstic d'un càncer sempre genera cert respecte. Afrontar una malaltia d'aquestes característiques suposa amb freqüència un abans i un després en moltes famílies, més encara quan l'afectat és un infant. Fa set anys la família terrassenca Sanromà va haver de fer front a la leucèmia infantil, quelcom que els va acabar portant a posar en marxa una iniciativa solidària per recaptar fons per a la investigació d'aquesta afectació.

"A la nostra família vam patir un cas molt proper de leucèmia infantil en un nadó de tan sols dos mesos d'edat. Això va fer que passéssim molts mesos a l'Hospital Sant Joan de Déu rebent quimioteràpia i finalment un autotrasplantament de medul·la", recorda Lluís Sanromà.

Un cop superada la malaltia, "la meva sogra va decidir que volia fer quelcom per agrair el bon tracte rebut a l'hospital i demanar-los que seguissin amb la investigació", explica. Així, l'àvia Paquita va pensar que seria una bona idea aprofitar les seves habilitats amb els treballs manuals per elaborar unes manyoples de "patchwork" i uns clauers de feltre i vendre els articles amb l'objectiu d'aconseguir diners per a la investigació de la malaltia. En aquest sentit, la família va obrir una pàgina de Facebook per donar a conèixer la iniciativa, a la que li van posar el nom de "Mua, solidaris amb la leucèmia infantil". I és que "Mua és el so d'un petó que et fan els nens que pateixen càncer per agrair-te que els ajudis", diu Sanromà.

La Paquita va fer 1.200 peces i "vam recaptar 6.000 euros", que es van destinar per complet al laboratori d'investigació de l'Hospital Maternoinfantil de Sant Joan de Déu de Barcelona, destaca Sanromà. "La iniciativa va tenir tanta bona acollida que vam pensar que seria interessant donar-li continuïtat", comenta. Així, els germans Sanromà es van animar a continuar amb el projecte i van agafar el relleu de l'àvia. L'objectiu era trobar un nou producte que els ajudés a recaptar diners però disminuint la inversió d'hores i esforç, en definitiva quelcom més rendible. "Ens vam posar en contacte amb l'empresa Original Buff perquè ens dissenyés un tubular. Els va encantar la idea, ens van fer un disseny exclusiu i ens van ajustar el preu", indica en Lluís.

Des d'aleshores, cada any Mua Solidaris (l'associació que es va constituir ara fa tres anys per poder seguir endavant amb el projecte) i Original Buff han dissenyat un nou model de tubular i han destinat sempre els beneficis de la seva venda a l'Hospital Sant Joan de Déu.

Per recaptar diners per a la investigació de la leucèmia infantil, l'associació també organitza cada any un torneig de Mini Hockey Solidari al Club Egara i ven polseres de diversos colors i rajoles de xocolata (38% cacau amb llet, 72% cacau i 80% cacau) amb les inicials "M", "U" i "A".

A finals del mes de novembre, l'entitat va presentar el seu nou producte solidari: "No vull ser un heroi", un conte sobre el valor de l'amistat i la importància de la investigació per fer que cada vegada hi hagi menys nens i nenes ingressats. "No volíem que fos un llibre fred sobre la malaltia, sinó un conte amb una història que ajudés a sensibilitzar la gent de la importància que té la solidaritat per fer possible la investigació", indica Sanromà, que destaca que en aquest cas, els beneficis de la seva venda no seran per a investigar la leucèmia infantil sinó el càncer infantil en general.

Mua Solidaris