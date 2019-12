Per a la integració de les persones amb discapacitat

31.12.2019 | 11:51

La Oka és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la integració de persones amb discapacitat psíquica amb graus inferiors al 65% que no estan en edat escolar. L'associació va néixer el gener de 2013 arran de l'experiència que Maria Carme Rosique, presidenta de La Oka, va viure en primera persona. "El meu marit i el meu fill van patir una malaltia degenerativa anomenada Corea de Huntington. Després de la seva mort tenia pànic de quedar-me a casa. Per això, i veient la mancança de serveis per a persones amb discapacitat, vaig decidir fundar l'Associació a favor dels discapacitats La Oka", explica Rosique, que va crear l'entitat amb Victoria Garcia i Jose Manuel Valero.

La Oka es va constituir el gener de 2013 i el desembre d'aquell any va passar a tenir seu pròpia al carrer Prat de la Riba, 112, en un local llogat que han anat condicionant. Aquell mateix desembre hi van obrir una botiga solidària amb roba, calçat, joguines i llibres de segona mà. Actualment la tenda segueix en marxa i a més de vendre-hi roba i alguns objectes que els porta gent que ja no vol, hi ofereixen articles fets per persones amb discapacitat, sota la marca La Oka. "Fem bosses de pa, davantals, safates decorades amb la tècnica del 'decoupage', llibretes, capses i mocadors pintats a mà...", comenta Rosique.

Avui dia hi ha una desena de noies d'entre 20 i 37 anys que treballen a la botiga de forma voluntària. Les usuàries de La Oka s'estan a l'entitat de dilluns a divendres i s'encarreguen de seleccionar la roba de segona mà que reben, rentar-la i condicionar-la per la posterior venda. En aquest sentit, l'associació disposa d'un taller de costura on se'ls ensenya a cosir a mà i a màquina. Algunes noies s'ocupen d'atendre els clients i netejar l'establiment. Aquelles que tenen un vessant artístic més desenvolupat participen també al taller de treballs manuals, on aprenen diverses tècniques com el "decoupage", l' "scrap", el "mixed media"... i elaboren diversos articles que després es posen a la venda sota la marca La Oka.

La finalitat de l'entitat és explorar i potenciar totes les capacitats de les persones amb discapacitat psíquica. En aquest sentit, cada dimecres fan un taller de cuina senzilla, original i divertida.

Des de la Oka també es preocupen de l'oci d'aquestes persones. Per això, a més de tenir la botiga i els tallers, un cop al mes organitzen la Disko-Oka, on les noies que atenen des de l'entitat s'ho passen d'allò més bé amb altres persones amb discapacitat provinents d'altres centres i entorns, ampliant el seu cercle d'amics. A més, cada mes o mes i mig organitzen una sortida lúdico-cultural per "estar en contacte amb la natura o visitar llocs interessants". En aquesta mateixa línia, l'any passat van iniciar un altre projecte, el de les colònies d'estiu, que gràcies a la bona acollida van repetir el passat mes d'agost.

La Oka és una entitat sense ànim de lucre que es finança a través de les vendes de la seva botiga solidària, les quotes que paguen les famílies de les noies usuàries i les aportacions esporàdiques de simpatitzants. "Ens agradaria poder pagar alguna cosa a les noies però de moment no és possible. Hem de pagar el lloguer del local, la llum, l'aigua, els materials que fem servir en els tallers... Aquí ningú cobra. Tots som voluntaris", destaca Rosique.

Associació La Oka