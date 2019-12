Pels drets de les persones amb capacitats diverses

31.12.2019 | 11:51

Ara fa 13 anys les ampes de les escoles d'educació especial de Terrassa (Crespinell, Fàtima, L'Heura i El Pi) van unir esforços i van organitzar per primer cop la Distrobada, un acte festiu que volia propiciar un marc de relacions per vehicular els problemes comuns. L'objectiu era muntar una trobada lúdica per a les famílies d'infants amb discapacitat intel·lectual i que aquesta fos el punt de partida per a un major coneixement de les seves inquietuds i reivindicacions.

D'aquella festa que es va celebrar a La Muntanyeta del Parc de Vallparadís el 4 de juny de 2006 va acabar sortint la Coordinadora Capaç, una entitat social sense ànim de lucre que treballa per la defensa dels drets de les persones amb capacitats diverses. Actualment, l'associació està formada per les ampes de les escoles d'educació especial de Terrassa i familiars de persones amb discapacitat intel·lectual que ja no estan escolaritzades. La coordinadora representa a centenars de famílies.

La seva activitat més visible és la Distrobada, que segueixen organitzant un cop l'any. Habitualment es duu a terme a finals de maig o principis de juny. Es tracta d'una jornada lúdica però també reivindicativa oberta a tothom. Els que hi assisteixen poden gaudir d'una llarga llista d'activitats inclusives tals com tallers, música, animació, sorteigs.... "Treballem durant tot l'any i la Distrobada és una jornada de distensió, un dia per passar-s'ho bé però també és una forma de visibilitzar la nostra lluita", explica Carles Godall, vocal de la coordinadora.

Més enllà d'aquest acte, els membres de l'entitat vetllen tot l'any perquè no es vulnerin els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i per aconseguir que tinguin una millor qualitat de vida. "Nosaltres partim de la idea que les persones amb discapacitat intel·lectual tenen el mateix dret que qualsevol altra persona a poder tenir una vida plena. Per la qual cosa, treballem pel seu dret al lleure, per l'accessibilitat, perquè puguin tenir una vida adulta independent, etc.", comenta Godall.

Des de la coordinadora orienten i donen suport i acompanyament a les famílies en la resolució dels problemes que es presenten en el dia a dia i gestionen avantatges pel seu col·lectiu, com per exemple en la gestió de la incapacitació judicial.

L'entitat participa activament en els àmbits municipals i de govern que els afecten, especialment a la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat de Terrassa, posant de manifest i exigint a les administracions que atenguin les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Des de la Coordinadora Capaç lluiten perquè es creïn més places de centres ocupacionals, centres de dia i residència, per adequar-se a les necessitats reals de la ciutat. En el mateix sentit, tenen cura que hi hagi una oferta de lleure adequada, col·laborant amb les entitats que organitzen esplais i casals i treballen per millorar l'accessibilitat en tots els àmbits, per eliminar les barreres físiques, però també les cognitives. En aquest últim punt és important destacar la col·laboració de l'entitat terrassenca amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per a la millora de la senyalització de les seves estacions i la reivindicació de més parcs infantils inclusius amb jocs adaptats a les necessitats dels infants amb discapacitat.

