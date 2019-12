Lluitant per acabar amb les barreres entre sords i oients

31.12.2019 | 11:53

La sordesa és segurament la discapacitat més invisible. L'actitud i sensibilització ciutadana respecte a la discapacitat auditiva ha millorat al llarg dels anys, però encara avui els recursos dels quals disposen les persones sordes limiten el desenvolupament de la seva vida en condicions plenes.

L'Associació de Persones Sordes de Terrassa (Apesote) defensa els drets d'aquest col·lectiu des de 1981. Es tracta d'una entitat sense ànim de lucre, composta per un grup de persones que representen a la comunitat sorda de la ciutat.

"L'Apesote es va fundar a finals de l'any 1981. Va sorgir arran de la necessitat de les persones sordes de comunicar-se, de poder tenir un punt de trobada on poder parlar, ja que a les seves feines i dins de moltes famílies no es parlava la llengua de signes i se sentien molt aïllades", expliquen des de l'associació, que promou activitats de tota mena per facilitar la participació social de les persones sordes i lluita per a l'eliminació de les barreres de comunicació entre sords i oients que hi ha a la societat actual.

En aquest sentit, a l'Apesote disposen d'un ampli ventall d'activitats socials, formatives, lúdiques, esportives i culturals. Ofereixen als seus socis un servei d'intèrpret de llengua de signes per a qualsevol gestió que els faci falta "com anar al metge, a reunions, a advocats, a gestories, fer trucades per demanar informació o cites, tràmits administratius, etc."; així com assessorament i informació sobre recursos a aquelles persones que ho necessitin. A més, cada mes organitzen un programa d'activitats amb conferències, tallers, sortides culturals, excursions, etc.

"Una altra tasca molt important per a nosaltres és fer difusió de la llengua de signes catalana (LSC). Per això oferim cursos oficials i reconeguts per la Federació de Persones Sordes de Catalunya (Fesoca) de tots els nivells", expliquen des de l'Apesote. Aquests cursos es desenvolupen entre els mesos d'octubre i juny i van adreçats a qualsevol persona que li interessi aprendre l'LSC i conèixer el món de la comunitat sorda en general. "També anem a les escoles a fer tallers i si una entitat ens ho demana, preparem cursos a mida, de vocabulari específic i de les hores que necessitin", comenten.

Conscients de la importància de sensibilitzar sobre aquesta discapacitat, "ja que passa molt desapercebuda", la presidenta de l'entitat assisteix mensualment a les reunions de diverses comissions de l'àmbit de Capacitats Diverses i Accessibilitat de l'Ajuntament de Terrassa. "El treball en xarxa és força positiu per tal de conèixer la tasca d'altres entitats i entre totes sumar i fer més força en la lluita pels nostres objectius, que en l'àmbit de la discapacitat és la integració/inclusió social", destaquen des de l'entitat, que està afiliada a la Federació de Persones Sordes de Catalunya (Fesoca).

Tot i tenir 43 socis, "el nombre de persones beneficiàries de la nostra tasca és enorme, tenint en compte que som una entitat molt petita. Entre persones sordes associades, familiars, amics, alumnes dels cursos de llengua de signes i les persones amb qui després posen en pràctica els seus coneixements, grups de professionals que ens demanen formació, alumnes d'escoles que ens demanen tallers... podríem estar parlant d'unes 400 o 500 persones", detallen.

