Educant el pacient en la gestió de la diabetis

31.12.2019 | 11:52

La diabetis és una malaltia que es caracteritza per un augment de la concentració de glucosa en sang. En la diabetis tipus 1 el pàncrees no produeix insulina i en la tipus 2 el cos no utilitza la propia insulina de forma adecuada. A Catalunya, es calcula que hi ha al voltant de 560.000 persones amb diabetis.

L'Associació de Diabetis Catalunya (ADC) és una entitat sense ànim de lucre que connecta, ajuda i defensa aquest col·lectiu. Fundada el 1993 per la unió de les diferents delegacions que hi havia a Catalunya, des de l'ADC treballen amb l'objectiu de protegir i millorar la qualitat de vida de les persones amb diabetis i les seves famílies, aportant tota la informació necessària perquè, com a pacients, puguin decidir quines accions prendre en la gestió de la malaltia. "Volem aconseguir una major consciència social, apostant pel treball multidisciplinari entre les diferents entitats i professionals, i millorar els serveis i necessitats del col·lectiu. Des de l'ADC vetllem perquè tots els pacients amb diabetis i els seus familiars tinguin accés al material i a avenços tecnològics necessaris i adequats segons les seves necessitats, i treballem per garantir els seus drets davant les administracions. A més, donem suport a projectes d'investigació per aconseguir avançar fins a trobar la cura de la malaltia", expliquen.

L'ADC té els seus serveis centrals a Barcelona i una dotzena de delegacions repartides pel territori català. La de Terrassa la van crear l'any 1996 la Maria Méndez i el Juan Luis Tardido, pares, respectivament, de la Carme i l'Estefania, dues noies amb diabetis. "Ens dediquem a ensenyar i educar al diabètic", comenta Enric Aparicio, actual delegat de l'ADC a Terrassa. De fet, des de la delegació terrassenca, organitzen cursets i tallers per a diabètics i els seus familiars per ajudar a conèixer la malaltia i poder portar-ne un bon control, i xerrades divulgatives sobre la dieta, l'exercici físic, les conseqüències d'un mal control en diabetis, la medicació, etc. Des de l'associació també ofereixen un servei d'acompanyament a infants amb diabetis en les sortides escolars, i proporcionen als seus socis material diabetològic a preus reduïts i un carnet de soci amb el qual els membres de l'ADC poden ser identificats com a diabètics en cas de qualsevol incidència i, per tant, facilitar l'atenció sanitària, a més de gaudir de descomptes en diversos comerços i empreses de serveis.

Al local de la delegació de Terrassa disposen d'una gran quantitat de documents, opuscles, llibres i DVDs amb informació i consells referents a la diabetis i a altres malalties associades. També fan excursions i sortides culturals en què els socis aprenen a conviure amb la malaltia fora de casa.

Sobretot les persones amb diabetis tipus 2 han de portar una alimentació adequada, que s'ha de modificar a mesura que evolucioni la malaltia. Hi ha persones amb prediabetis que aconsegueixen normalitzar els nivells de sucre a la sang seguint unes pautes d'alimentació i exercici físic. Per això, des de l'entitat ofereixen un servei d'assessoria dietètica.

Paral·lelament, tenen un servei d'assessoria jurídica i un de consultoria diabètica, en el qual una vegada el mes un/a educador/a en diabetis atén les consultes personalitzades dels socis de l'entitat.

D'altra banda, brinden assessorament a les escoles i en les gestions als centres de salut.

Associació de Diabetis Catalunya