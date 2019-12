La inclusió social, un repte que requereix el compromís de tothom

ALEI (Associació Local d'Entitats per a la Inclusió)

Junta directiva de l'ALEI

21.12.2019 | 04:00

Que des d'ALEI treballem en xarxa per a la inclusió social de totes les persones de la ciutat es deu, necessàriament, al fet que estem davant un fet d'exclusió.Abans, però, d'aprofundir, és important que puguem definir ambdós conceptes. L'exclusió com a fenomen social és característic de les societats desenvolupades i consisteix en el fet que una part de la població no participa de la societat a nivell polític, econòmic, cultural i social. No es tracta únicament d'una qüestió econòmica ni d'un ...