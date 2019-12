Intercanvi de llibres en troncs

17.12.2019 | 20:30

L'ArLlibre és un altre dels projectes vinculats a ALEI. Es tracta d'una proposta d'intercanvi de llibres que va sorgir de forma participada i impulsada en xarxa amb l'Ajuntament, Àgora Terrassa i altres agents públics i privats de la ciutat, per aprofitar els troncs dels arbres caiguts per les ventades del desembre de 2014 a la nostra ciutat. És una iniciativa basada en el "bookcrossing", és a dir, la pràctica de deixar llibres en llocs públics perquè siguin recollits per qui ho desitgi. En ...