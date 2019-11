Ara que ve Nadal... paneres i lots solidaris

Mua Solidaris

23.11.2019 | 04:00

La principal via que té l'associació Mua Solidaris per recaptar fons per a la investigació del càncer infantil és la venda de diversos productes solidaris: 'buffs', polseres, xocolata i ara també un conte. Ara que s'apropen les festes de Nadal, l'entitat fa una proposta molt interessant de la mà d'MM Gastronomia, una empresa que disposa d'una àmplia gamma dels "millors aliments que ens ofereix el país perquè els puguis ...