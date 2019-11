Conveni amb la Fundació "la Caixa"

02.11.2019 | 04:00

El passat 8 d'octubre es va dur a terme la signatura del conveni de col·laboració entre la Fundació Bancària "la Caixa" i la Fundació Privada Maria Auxiliadora (FdMA), vinculat a la Convocatòria d'Interculturalitat i Acció Social 2019. Gràcies a aquesta col·laboració, l'FdMA podrà disposar de 24.000€ per a desenvolupar el projecte "Junts teixim oportunitats", que té com a objectiu promoure la igualtat d'oportunitats i afavorir la convivència al barri de la Maurina.

Dins del projecte, es fa reforç socioeducatiu per als més petits, i per a joves i adults formació en idiomes i tallers prelaborals. A més, s'ofereixen serveis transversals com el servei d'acolliment, mediació i tràmits, i el grup Dones en Camí, un espai on les mateixes participants decideixen, programen i desenvolupen les seves activitats. A més, per afavorir la convivència es duran a terme més de 20 activitats de sensibilització en les quals s'atendrà a més de 500 persones del barri, moltes d'elles en el marc de la setmana intercultural que s'organitza en el marc del projecte.