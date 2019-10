La prova ràpida de detecció

Amb una simple punció al dit és possible detectar si una persona està infectada.

Amb una simple punció al dit és possible detectar si una persona està infectada.

23.10.2019 | 04:00

Actuavallès ofereix la possibilitat de fer-se la prova ràpida del VIH a Terrassa de forma anònima, confidencial i gratuïta. La realitzen al local d'AIDE, a la carretera de Montcada, 487, local 1."Anteriorment vam estar oferint la prova al centre cívic de Can Palet, però va generar molt rebuig per part d'altres associacions amb les quals compartíem l'espai i ens van denegar el permís per continuar fent l'activitat allà. En aquell moment AIDE ens va oferir les seves instal·lacions i ens va ...