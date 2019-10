El diagnòstic precoç del VIH, clau per acabar amb el virus 

Actuavallès

Laura Massallé

23.10.2019 | 04:00

La sida (síndrome d'immunodeficiència adquirida) és considerada com una de les grans epidèmies dels últims anys. Tal com s'explica a la pàgina web del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya, és una malaltia que destrueix el sistema immunitari, és a dir, les defenses del cos. Està produïda pel virus de la immunodeficiència humana (VIH), però tenir el VIH no és el mateix que tenir la sida. I és que hi ha persones que poden tenir el virus i estar molts anys sense tenir símptomes de la ...