L'experiència de tres famílies amb fills amb IDP

Laura Massallé

12.10.2019 | 04:00

Sentir de la boca d'un doctor o doctora que el teu fill/a té una immunodeficiència primària (IDP) no és fàcil d'assimilar. Les IDP són malalties minoritàries que, sense tractament, poden arribar a ser fatals. De vegades, el diagnòstic tarda a arribar i quan es confirma suposa un daltabaix per a la família."No és agradable rebre una notícia d'aquestes característiques. Costa fer-te'n càrrec. No pares de pensar què has pogut fer malament, perquè t'ha tocat a tu haver de passar per tot això, ...