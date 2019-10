Què són les immunodeficiències primàries? 

Patir vuit otitis o més en un any és un dels signes d'avís que ens poden fer sospitar d'una possible immunodeficiència.

Patir vuit otitis o més en un any és un dels signes d'avís que ens poden fer sospitar d'una possible immunodeficiència.

Acadip

Laura Massallé

09.10.2019 | 04:00

Les immunodeficiències primàries (IDP) són un grup de malalties causades per l'alteració quantitativa i/o funcional de diferents mecanismes implicats en la resposta immunològica. Són malalties congènites, i sovint hereditàries, que es caracteritzen per una resposta insuficient o inexistent del sistema immunitari a les agressions exteriors o interiors. No totes són hereditàries però hi pot haver més d'un cas en una mateixa família.Com s'explica a l'informe "Immunodeficiències primàries: cal ...