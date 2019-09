El dia a dia dels pacients diabètics

Associació de Diabetis Catalunya

Laura Massallé

28.09.2019 | 04:00

Els malalts diabètics han d'anar amb compte i portar un bon autocontrol de la malaltia per evitar possibles complicacions. Per això és important que rebin un bon assessorament i informació per part d'experts.Maite Valverde, educadora en diabetis de Mútua Terrassa, recorda que "la diabetis és una malaltia crònica amb un tractament complex". "Has d'aprendre a comptar racions de menjar, a ajustar la dosi d'insulina en funció del que menjaràs i faràs... Has de prendre decisions constantment", diu. ...