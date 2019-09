"Des de l'ADC t'ajuden a portar millor la malaltia" 

Joan Garrigó, soci de l'ADC

Laura Massallé

28.09.2019 | 04:00

En Joan Garrigó té diabetis mellitus tipus 2. Aquest terrassenc de 87 anys viu amb la malaltia des de fa pràcticament mig segle.Des de quan és diabètic?Em van diagnosticar la malaltia quan tenia 38 o 39 anys. Vaig començar a treballar per una fàbrica i em van fer una revisió mèdica. Va ser llavors quan el metge em va dir que tenia el sucre alt. No havia tingut símptomes?No, jo no havia notat res. I pel que tinc ...