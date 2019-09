Educant als pacients diabètics i als seus familiars

Associació de Diabetis Catalunya

Laura Massallé

21.09.2019 | 04:00

La diabetis és una malaltia que es caracteritza per un augment de la concentració de glucosa en sang degut que el pàncrees no produeix, o l'organisme no utilitza, la insulina de forma adequada. Es tracta d'una malaltia força comuna. La Federació Internacional de Diabetis, en la 8a edició del seu Atlas, basant-se en estimacions estàndards sobre la prevalença de diabetis, considera que actualment hi ha més de 425 milions de persones ...