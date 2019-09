Per a una oferta de lleure i oci realment adaptat i inclusiu

Coordinadora Capaç

Laura Massallé

14.09.2019 | 04:00

Totes les persones tenen dret a gaudir del seu temps de lleure i accedir a una oferta de qualitat. És un aspecte clau per a la seva inclusió social i la seva qualitat de vida. No obstant això, les persones amb discapacitat sovint tenen dificultats per trobar espais i recursos adaptats a les seves necessitats. Així ho denuncien des de la Coordinadora Capaç, una entitat social sense ànim de lucre formada per les ampes de les quatre escoles d'educació especial de Terrassa i famílies de persones ...