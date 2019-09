La lluita per a una nova residència

16.09.2019 | 20:42

A més dels serveis d'atenció diürna, existeixen establiments residencials per fomentar la vida autònoma de les persones amb discapacitat intel·lectual que no tenen resoltes les necessitats d'allotjament.A Terrassa, l'equipament de La Pineda, on hi ha un centre de dia, disposa també d'una residència amb 62 places. "L'any 1999 en tenia 61. Així doncs, tenim pràcticament les mateixes places que fa 20 anys", denuncia Carles Godall, vocal de la Coordinadora Capaç."Des del 2000 fins ara a Catalunya ...