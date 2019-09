Pels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual

Coordinadora Capaç

Laura Masallé

07.09.2019 | 04:00

Ara fa 13 anys les ampes de les escoles d'educació especial de Terrassa (Crespinell, Fàtima, L'Heura i El Pi) van unir esforços i van organitzar per primer cop la Distrobada, un acte festiu que volia propiciar un marc de relacions per a vehicular els problemes comuns. L'objectiu era muntar una trobada lúdica per a les famílies d'infants amb discapacitat intel·lectual i que aquesta fos el punt de partida per a un major coneixement de les seves inquietuds i reivindicacions. D'aquella festa que ...