Activitats de tota mena per difondre la malaltia del Pol i recaptar fons

03.08.2019 | 04:00

La Belén Zafra és la mare del Pol, un terrassenc que ara té 16 anys i pateix la síndrome de Sanfilippo C, una malaltia degenerativa que avui dia no té cura i que causa la mort prematura dels nens i nenes que la tenen. Per donar a conèixer aquesta afecció i recaptar diners per la seva investigació, Zafra va crear l'any 2010 l'Asociación Sanfilippo Barcelona, que té diversos projectes permanents en marxa i organitza també moltes activitats puntuals per fer difusió i aconseguir fons.Una de les ...