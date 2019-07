"No ho vull deixar; m'agrada i m'hi sento bé"

Associació La Oka. Entrevista a Ivet López

Laura Massallé

20.07.2019 | 04:00

La Ivet López té 20 anys. Estudia a l'escola L'Heura i cada tarda, de dilluns a divendres, va a la seu de l'associació La Oka. Ara que no té classes, hi va tot el dia.

Com va conèixer l'associació La Oka?

Jo estudio a l'Heura. Allà me'n van parlar i vaig buscar-ne informació a les xarxes socials. Al principi pensava que no valia la pena però estava equivocada. Ara fa dos anys que en soc usuària. Durant el curs hi vaig de dilluns a divendres, de 17 a 20h. Ara estic de vacances i hi vaig tant al matí com a la tarda.

S'hi va adaptar bé des d'un primer moment?

Al principi em va costar bastant. No sabia res de res però he après molt. Jo acostumo a estar a la zona de taller, fent treballs manuals. Faig "decoupage", pinto miralls, decoro gerros... Ara, a l'estiu, però, a primera hora del matí també ajudo una mica a la botiga.

Durant el curs també participa en el taller de cuina que fan cada dimecres?

Sí. Quan fan sortides els caps de setmana també hi vaig i a les sessions de la Disco-Oka també. L'any passat vaig anar a les colònies que van fer el mes d'agost. Aquest any també hi aniré però només tres dies. No tenia clar si tornar-hi o no però m'han convençut perquè hi vagi almenys tres dies.

De totes les activitats que organitza l'associació, amb quina es quedaria?

Amb totes. No puc triar-ne només una. M'agrada tot el que fem. Gaudeixo molt fent treballs manuals, cosint, cuinant...

Creu que el que ha après aquí pot ajudar-la a l'hora de buscar una feina?

Sí, potser sí. La parella de la meva mare m'ha dit que jo serveixo per ajudar a gent gran i a nens i la veritat és que m'agrada. Em faria gràcia trobar feina en aquest sector.

L'any que ve acabarà la seva etapa escolar. Li agradaria buscar feina de seguida o seguir anant a La Oka, també els matins?

A l'Heura hi ha un servei d'inserció laboral que ofereix orientació, suport i ajuda per trobar feina. Jo ara aniré a viure a Castellbell i el Vilar i hauré d'anar a estudiar a Manresa. M'agradaria, si els horaris m'ho permeten, seguir anant a La Oka cada tarda. No ho vull deixar perquè m'agrada i m'hi sento bé. Un cop hagi acabat l'escola, si trobo feina, genial i si no, intentaré seguir a La Oka. De fet, l'objectiu de l'associació és que els llocs que ara ocupem com a voluntàries acabin sent llocs de treball remunerats. A mi, La Oka m'agrada molt i dubto de si buscar una feina o no però aquí no cobrem i amb una feina podria guanyar uns quants diners pel dia de demà.