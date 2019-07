L'experiència de les usuàries en primera persona

Al taller de treballs manuals de La Oka, les noies aprenen diverses tècniques com el "decoupage", l'"scrap", el "mixed media", etc.

20.07.2019 | 04:00

L'associació a favor dels discapacitats La Oka atén a una desena de noies amb discapacitat psíquica. Tot i que l'entitat es dirigeix principalment a joves que ja han superat l'edat escolar i no reben cap mena de prestació, no tanquen les portes a ningú. Així doncs, hi ha alguna usuària que encara estudia a l'escola.

La seu de l'entitat, al carrer Prat de la Riba, obre de 10h a 13h i de 17h a 20h. Algunes noies hi van tot el dia; d'altres només al matí o a la tarda.

Allà, els ensenyen a seleccionar, rentar i condicionar la roba que després posen a la venda a través de la botiga solidària de l'associació. També aprenen a cosir i fan treballs manuals. Algunes noies participen també al taller de cuina que fan un cop per setmana, a les sessions de discoteca que s'organitzen un cop al mes i a les sortides lúdico-culturals que fan de tant en tant.

La Ivet López i la Toñi Luque són usuàries de l'associació La Oka, una entitat sense ànim de lucre que atén a persones amb discapacitat. Elles són dues de les noies que porten més temps a l'associació. Ambdues coincideixen en assenyalar que tot i que al principi els va costar una mica adaptar-s'hi, hi han acabat trobant un lloc on se senten molt a gust. Adjuntem les entrevistes.