Fundació MSD

Laura Massallé

06.07.2019 | 04:00

Per recaptar diners per la seva causa, la Fundació MSD - Dèficit Múltiple de Sulfactasa ven samarretes esportives amb el seu logo. Som Canalla i Els Catarres també han dissenyat unes samarretes solidàries a favor de l'entitat.Les samarretes esportives de la Fundació MSD es poden comprar a través de la seva web (https://curamsd.org/venda-de-samarretes) per un preu de 10 euros. N'hi ha de totes les mides. Si en compreu una, podeu recollir-la al c/Sant Marc, 116 o demanar que us l'enviïn a ...