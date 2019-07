Un munt d'actes per donar a conèixer el Dèficit Múltiple de Sulfactasa

Fundació MSD

Laura Massallé

06.07.2019 | 04:00

L'Elisabet Perés i el Fortunat Melús són pares de la Ivet, l'única persona viva en tot Espanya diagnosticada amb MSD (dèficit múltiple de sulfactasa). Per donar a conèixer aquesta malaltia i aconseguir finançament per a la seva investigació, l'Elisabet i en Fortunat van crear l'octubre de l'any passat la Fundació MSD - Dèficit Múltiple de Sulfactasa.Des d'aleshores, han treballat de valent per difondre la seva causa, sensibilitzar la població i aconseguir els suports necessaris per promoure la ...