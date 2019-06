A la recerca d'una cura per a la malaltia de la Ivet

Fundació MSD - Dèficit Múltiple de Sulfactasa

29.06.2019 | 04:00

La Deficiència Múltiple de Sulfactasa (MSD) és un trastorn metabòlic hereditari molt poc comú, causat per la mutació del gen SUMF1. La malaltia és progressiva i fatal. Afecta principalment el sistema nerviós central i provoca el retard de la psicomotricitat com a primers símptomes. Aquesta afectació es caracteritza per múltiples deficiències de sulfatasses (enzims arilsulfatasses A, B i C). Es tracta d'una malaltia minoritària que afecta uns 70 infants a tot el món. Actualment no té cura i ...