Com col·laborar-hi

Com col·laborar-hi

Fundació MSD - Dèficit Múltiple de Sulfactasa

29.06.2019 | 04:00

Totes aquelles persones interessades a ajudar la família de la Ivet poden participar en els nombrosos actes solidaris (fires, curses, torneigs, tómboles...) que s'organitzen contínuament. També hi ha la possibilitat de comprar una de les seves samarretes esportives a través de la seva pàgina web (https://curamsd.org/venda-de-samarretes/) o fer una donació. Per als donatius hi ha dues opcions. Omplir el formulari que trobareu a https://curamsd.org/es/dona-y-recupera/ o fer una transferència ...