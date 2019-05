Millorar l'autonomia de les persones amb TEA 

A TEA Vallès utilitzen diversos jocs per treballar aspectes determinats amb els més petits.

A TEA Vallès utilitzen diversos jocs per treballar aspectes determinats amb els més petits.

Associació TEA Vallès

Laura Massallé

25.05.2019 | 04:00

Les persones afectades pel Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) tenen dificultats comunicatives, en les relacions socials i relacionals, i alteracions conductuals. Aquestes dificultats poden donar lloc a comportaments socialment inadequats, provocant problemes tant a la persona com als seus familiars. En aquest sentit, es fa imprescindible que tant els infants com els joves i els adults afectats per aquest trastorn rebin suport psicològic, amb l'objectiu de dotar-los d'eines i estratègies ...